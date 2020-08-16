بعد 14 سنة على نزوحهم.. ديالى تحسم مصير” قرى بني زيد”

2020/08/16 | 17:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، حسم مصير قرى زراعية جنوب المحافظة هجرها اهلها بسبب جرائم تنظيم القاعدة قبل 14 سنة.وقال مدير ناحية بهرز(10كم جنوب بعقوبة) نزار اللهيبي لـ /المعلومة/، ان “اللجنة العليا المشرفة على ملف اعادة نازحي ديالى حسمت مصير قرى بني زيد جنوب ناحية بهرز بعد مرور 14 سنة على […]

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