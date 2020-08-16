2020/08/16 | 17:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير العراقي في القاهرة يبحث مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري سُبل تعزيز التعاون النفطي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/16 | 17:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير العراقي في القاهرة يبحث مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري سُبل تعزيز التعاون النفطي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير العراقي في القاهرة يبحث مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري سُبل تعزيز التعاون النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).