مجدداً… العراق يرسل مليون لتر من مادة زيت الوقود للبنان

2020/08/16 | 17:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أعلن وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، المباشرة بتزويد لبنان بأكثر من مليون لتر من مادة زيت الوقود.وذكر بيان للوزارة، إن “الوجبة الجديدة من مادة زيت الوقود تأتي ضمن المساعدات المقدمة من الحكومة والشعب العراقي الى الشعب اللبناني الشقيق استنادا إلى توجيهات رئيس الوزراء والحكومة للوقوف إلى جانب الأشقاء بعد كارثة […]

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