“رقم جديد” تسجله الانبار بإصابات كورونا اليومية..تعرف على الموقف الوبائي هناك

2020/08/16 | 17:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد كشفت دائرة صحة الأنبار، الأحد، التوزيع المناطقي لـ 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلتها المحافظة.وقالت الدائرة في بيان، إن”الموقف الوبائي في الانبار كان كالاتي: ١٣ مصاباً بفيروس كورونا في قضاء الرمادي مصابان اثنان بفيروس كورونا في قضاء الخالدية.٤٧ مصابا بفيروس كورونا في قضاء الفلوجة منهم ( خمسة مصابين عسكريين […]

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