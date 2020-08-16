المنافذ الحدودية تضبط أدوية بشرية معدة للتهريب في ميناء أم قصر الاوسط

2020/08/16 | 17:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، ، اليوم الاحد، عن ضبط أدوية بشرية معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الاوسط بمحافظة البصرة وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “استناداً إلى المعلومات الواردة من شعبة استخبارات المنفذ تم ضبط حاوية حجم 40 قدم تحتوي على أدوية بشرية معدة للتهريب مخبأة خلف مواد منزلية وقرطاسية”.

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