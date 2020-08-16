بالأرقام.. العراق رابعاً على العالم بحصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

2020/08/16 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

حل العراق رابعاً على العالم ضمن تصنيف وضعه الموقع العالمي worldworldometers للإصابات الجديدة بفيروس كورونا بعد تسجيله اعلى حصيلة اصابات يومية منذ دخول الوباء اليوم بلغت 4348 حالة.

وجاء في المركز الاول الهند بـ 29,969 اصابة جديدة تلتها المكسيك بـ 6,345 ثم روسيا بـ 4,969 فالعراق بـ 4348.

وتلى العراق الولايات المتحدة التي سجلت اليوم حتى ساعة اعداد هذا الخبر 3,372 اصابة ثم ايران بـ 2,133 ثم اندونيسيا بـ 2,081 اصابة ثم بنغلاديش ثامنةً بـ 2,024 واوكرانيا تاسعة بـ 1,637 ثم السعودية بالمرتبة العاشرة بـ 1,227 اصابة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاحد، تشخيص 4348 اصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة إصابات منذ تفشي الجائحة في البلاد.

وذكرت وزارة الصحة، في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق، انها فحصت ( 19278) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1282928).

وذكرت الصحة، ان مختبراتها سجلت اليوم (2674) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 303

بغداد / الكرخ 530

مدينة الطب 84

النجف الأشرف 171

السليمانية 40

أربيل 114

دهوك 135

كربلاء 221

كركوك 102

ديالى 104

واسط 26

البصرة 319

ميسان 55

بابل 184

الديوانية 87

ذي قار 88

الأنبار 36

نينوى 61

صلاح الدين 14

وكانت الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 4348 حالة، وزعت كما يلي:

بغداد الرصافة 396

بغداد الكرخ 592

مدينة الطب 67

النجف 401

السليمانية 106

أربيل 297

دهوك 134

كربلاء 295

كركوك 157

ديالى 95

واسط 176

البصرة 485

ميسان 91

بابل 121

الديوانية 185

ذي قار 135

الأنبار 88

المثنى 169

نينوى 250

صلاح الدين 108

وكانت الوفيات المسجلة اليوم 75 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 5

بغداد الكرخ 5

مدينة الطب 1

النجف 2

السليمانية 7

أربيل 12

دهوك 2

كربلاء 5

كركوك 4

واسط 3

البصرة 9

ميسان 1

بابل 5

الديوانية 2

الأنبار 1

المثنى 3

نينوى 6

صلاح الدين 2

وبلغ مجموع الشفاء: 125374 (نسبة الشفاء 71 %)

ومجموع الإصابات: 176931

الراقدين الكلي: 45697

الراقدين في العناية المركزة: 572

مجموع الوفيات: 5860

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