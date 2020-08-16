بالأرقام.. العراق رابعاً على العالم بحصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

بغداد اليوم - بغداد
حل العراق رابعاً على العالم ضمن تصنيف وضعه الموقع العالمي worldworldometers للإصابات الجديدة بفيروس كورونا بعد تسجيله اعلى حصيلة اصابات يومية منذ دخول الوباء اليوم بلغت 4348 حالة.
وجاء في المركز الاول الهند بـ 29,969 اصابة جديدة تلتها المكسيك بـ 6,345 ثم روسيا بـ 4,969 فالعراق بـ 4348.
وتلى العراق الولايات المتحدة التي سجلت اليوم حتى ساعة اعداد هذا الخبر 3,372 اصابة ثم ايران بـ 2,133 ثم اندونيسيا بـ 2,081 اصابة ثم بنغلاديش ثامنةً بـ 2,024 واوكرانيا تاسعة بـ 1,637 ثم السعودية بالمرتبة العاشرة بـ 1,227 اصابة جديدة.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاحد، تشخيص 4348 اصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة إصابات منذ تفشي الجائحة في البلاد.
وذكرت وزارة الصحة، في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق، انها فحصت ( 19278) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1282928).
وذكرت الصحة، ان مختبراتها سجلت اليوم (2674) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 303
بغداد / الكرخ 530
مدينة الطب 84
النجف الأشرف 171
السليمانية 40
أربيل 114
دهوك 135
كربلاء 221
كركوك 102
ديالى 104
واسط 26
البصرة 319
ميسان 55
بابل 184
الديوانية 87
ذي قار 88
الأنبار 36
نينوى 61
صلاح الدين 14
وكانت الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 4348 حالة، وزعت كما يلي:
بغداد الرصافة 396
بغداد الكرخ 592
مدينة الطب 67
النجف 401
السليمانية 106
أربيل 297
دهوك 134
كربلاء 295
كركوك 157
ديالى 95
واسط 176
البصرة 485
ميسان 91
بابل 121
الديوانية 185
ذي قار 135
الأنبار 88
المثنى 169
نينوى 250
صلاح الدين 108
وكانت الوفيات المسجلة اليوم 75 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 5
بغداد الكرخ 5
مدينة الطب 1
النجف 2
السليمانية 7
أربيل 12
دهوك 2
كربلاء 5
كركوك 4
واسط 3
البصرة 9
ميسان 1
بابل 5
الديوانية 2
الأنبار 1
المثنى 3
نينوى 6
صلاح الدين 2
وبلغ مجموع الشفاء: 125374 (نسبة الشفاء 71 %)
ومجموع الإصابات: 176931
الراقدين الكلي: 45697
الراقدين في العناية المركزة: 572
مجموع الوفيات: 5860
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