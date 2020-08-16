جدول اعمال زيارة الكاظمي الى واشنطن وموعد لقائه مع ترامب واسماء الوفد المرافق

2020/08/16 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، الاحد، عن جدول اعمال الوفد العراقي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته الى واشنطن يوم 18 آب الجاري.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي سيصل إلى العاصمة الأميركية واشنطن على رأس وفد وزاري كبير، في الثامن عشر من آب.



يضم الوفد: وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، وزير الخارجية فؤاد حسين، وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، وزيرة الهجرة ايفان جابرو، وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش".

وأضاف، أن "جدول الزيارة ليوم الثلاثاء 18 آب سيكون كالتالي: يصل الوفد في حدود الساعة 6 مساء، بتوقيت واشنطن - الواحد صباحا بتوقيت بغداد ـ ستقوم مراسيم الاستقبال في قاعدة أندروا العسكرية في ضواحي العاصمة واشنطن (يفترض أن تكون هناك مراسيم استقبال رسمية، ولكنها ستعتمد على حالة الطقس في واشنطن، إذ يتوقع عاصفة ممطرة.



سأرسل المادة التغطية فور وصول الوفد إلى الفندق".

وتابع، "الأربعاء 19 آب: انعقاد الحوار الاستراتيجي الثاني بين البلدين، في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره العراقي فؤاد حسين، ونتوقع مؤتمرا صحفيا للوزيرين.



واجتماعات الغرفة التجارية في مقر إقامة رئيس الوزراء (فندق ويلارد) وسيلقي رئيس الوزراء كلمة.



ستكون العراقية حاضرة لتغطية اجتماع الغرفة، والكلمة، ونتوقع اجتماعات ثنائية مع البنك الدولي (غير واضح إلى حد الآن)".

ولفت المصدر الى أن "جدول اعمال يوم الخميس 20 آب: سيتضمن اجراء فحص كورونا في الفندق الساعة السادسة صباحا، للقاء القمة بين الرئيسين دونالد ترامب ومصطفى الكاظمي في البيت الأبيض الساعة الثانية ظهرا بتوقيت واشنطن ـ الساعة التاسعة مساء بتوقيت بغداد".

ويبدأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأسبوع الجاري، زيارة رسمية الى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي بناءً على دعوة رسمية.

وأشار مكتب الكاظمي الى أن "الكاظمي سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في العشرين من الشهر الجاري".

وأضاف ان "الزيارة ستشمل بحث ملفات العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون المشترك في مجالات الأمن والطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار، وسبل تعزيزها، بالإضافة الى ملف التصدي لجائحة كورونا، والتعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

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