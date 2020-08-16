بالوثيقة .. الكعبي يوجه بإقامة قضائية قضائية بحق العضاض

2020/08/16 | 17:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]وجه الاسم الأول مجلس محافظة بغداد ، حسن كريم الكعبي بإقامة قضائية بإقامة قضائية بحق رياض العضاض لانتحاله صفة رئيس مجلس محافظة بغداد "بحسب ما مذكور في الأسرّة.

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