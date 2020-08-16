ترامب يود مقابلة بوتين قبل الانتخابات الأمريكية

2020/08/16 | 17:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساعديه أنه يود الاجتماع شخصيا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

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