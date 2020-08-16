بالوثيقة.. ابعاد لاعب الصقور السابق عن المنتخب السوري

2020/08/16 | 17:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..قرر الاتحاد السوري لكرة القدم، ابعاد لاعب نادي القوة الجوية السابق ونادي الوحدة السوري مؤيد العجان عن صفوف المنتخب السوري لاسباب انضباطية.يذكر ان العجان غادر الصقور في الموسم قبل الماضي وهو الان يلعب في الدوري السوري، انتهى/ 25 ل

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