2020/08/16 | 17:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الداخلية، تشديد الإجراءات الأمنية خلال شهر محرم الحرام.

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