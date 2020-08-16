2020/08/16 | 17:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوعز وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، اليوم الأحد، إلى معامل الجيش العراقي بتجهيز وزارة الصحة بقناني الأوكسجين المصنعة في الوزارة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يوعز بتجهيز وزارة الصحة بقناني الأوكسجين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يوعز بتجهيز وزارة الصحة بقناني الأوكسجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).