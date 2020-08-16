عمليات اخلاء يومية لــ”مواد شديدة الانفجار”… هذه حقيقة مايجري بميناء ام قصر في البصرة!

2020/08/16 | 18:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد يواصل العراق عمليات الاخلاء المكثفة لما تم تسميته “بحاويات تحتوي مواد شديدة الانفجار او الخطورة”، من الموانئ في محافظة البصرة والمنافذ الحدودية الاخرى.٥١٣ حاوية لمواد كيماوية شديدة الانفجار مهملة على أرصفة ميناء أم قصر في #البصرة.— د.زيد عبد الوهاب الاعظمي (@zaidabdulwahab) August 16, 2020 ويأتي ذلك بعد اثارة […]

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