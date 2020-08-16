2020/08/16 | 18:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق من عودة الاغتيالات بحق الناشطين المدنيين على خلفية اغتيال الخفاجي.وأفادت المفوضية في بيان لها “نؤكد تحذيراتنا السابقة من عودة ظاهرة اغتيال الناشطين المدنيين التي تشير إلى ضعف الأجهزة الاستخبارية ونقص في المعلومات الأمنية”.وأضاف البيان أن “عدم الكشف عن المتورطين في الكثير من الاغتيالات السابقة، شجع عصابات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من عودة مسلسل الاغتيالات في العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من عودة مسلسل الاغتيالات في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).