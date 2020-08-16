2020/08/16 | 18:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب اليوم الأحد ١٦- آب ٢٠٢٠ ، ان الاعتداء الذي تعرض له ضابط النجدة وسط بغداد أهانة لكافة مؤسسات الدولة ، وعمل يهدف القائمون عليه لاضعاف هيبة البلد من خلال التعدي على المؤسسة الأمنية.وقال الكعبي خلال تكريم الملازم وسام رعد الزبيدي المنسوب الى مديرية شرطة النجدة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يكرم ضابط النجدة الملازم وسام الزبيدي بدرع مجلس النواب المركز الخبري الوطني.

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