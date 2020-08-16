الكعبي يكرم ضابط النجدة ويؤكد ان الاعتداء على رجل الأمن اهانة لجميع مؤسسات الدولة

2020/08/16 | 18:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الأحد، ان الاعتداء الذي تعرض له ضابط النجدة وسط بغداد أهانة لكافة مؤسسات الدولة، وعمل يهدف القائمون عليه لاضعاف هيبة البلد من خلال التعدي على المؤسسة الأمنية.ونقل المكتب الاعلامي للكعبي عنه قوله، خلال تكريم الملازم وسام رعد الزبيدي المنسوب الى مديرية شرطة النجدة العامة/ …

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