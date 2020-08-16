الكعبي يكرم ضابط النجدة ويؤكد ان الاعتداء على رجل الأمن اهانة لجميع مؤسسات الدولة

2020/08/16 | 18:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الأحد، ان الاعتداء الذي تعرض له ضابط النجدة وسط بغداد أهانة لكافة مؤسسات الدولة، وعمل يهدف القائمون عليه لاضعاف هيبة البلد من خلال التعدي على المؤسسة الأمنية.
ونقل المكتب الاعلامي للكعبي عنه قوله، خلال تكريم الملازم وسام رعد الزبيدي المنسوب الى مديرية شرطة النجدة العامة/ …
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ونقل المكتب الاعلامي للكعبي عنه قوله، خلال تكريم الملازم وسام رعد الزبيدي المنسوب الى مديرية شرطة النجدة العامة/ …
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يكرم ضابط النجدة ويؤكد ان الاعتداء على رجل الأمن اهانة لجميع مؤسسات الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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