2020/08/16 | 18:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون في البصرة يطالبون بالكشف عن قتلة التظاهرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/16 | 18:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون في البصرة يطالبون بالكشف عن قتلة التظاهرات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون في البصرة يطالبون بالكشف عن قتلة التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).