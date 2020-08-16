كورونا في الرصافة: الاصابات وحالات الشفاء “تتسابقان للارتفاع”… والوفيات تنخفض الى ادنى مستوى

2020/08/16 | 19:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، الأحد، التوزيع الجغرافي لـ393 اصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 200 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية، فيما جاءت حالات الشفاء وعددها 303 حالة خلال 24 ساعة.وقال مدير عام الدائرة، عبد الغني الساعدي، في بيان، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة من بغداد، سجلت اليوم […]

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