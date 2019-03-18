بالصور – هكذا ردت هنا شيحا على خبر انفصالها عن أحمد فلوكس

2020/08/16 | 19:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أن انتشرت في الفترة الأخيرة شائعة انفصال الفنانين أحمد فلوكس وهنا شيحة، وتركها منزل الزوجية وإقامتها لدى والدها، والاثنان حريصان على نفي تلك الأنباء بكل وسيلة ممكنة.آخر هذه الوسائل ظهورهما معاً في حالة من الانسجام في افتتاح معرض الفنان التشكيلي الدكتور أحمد شيحة والد هنا، وهي المرة الأولى التي يظهران فيها معاً بعد […]

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