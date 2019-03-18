لهذا تجنب الإفراط بتناول الفاكهة المجففة

2020/08/16 | 19:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينصح الأطباء باتباع نظام غذائي صحي لتجنب الإصابة بداء السكري الذي بات مرضاً شائعاً في جميع أنحاء العالم.وعلى الرغم من أن استبدال الحلويات بالفواكه الطازجة والمجففة قد يساهم بشكل فعال في الوقاية من مرض السكري، إلا أن بعض هذه الفواكه قد يكون لها تأثير سلبي على مرضى السكري أيضاً.وبحسب الأبحاث العديدة التي أجريت […]

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