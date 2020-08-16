الانبار.. تفاصيل الاصابات الجديدة بفيروس كورونا

2020/08/16 | 19:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار … أعلن رئيس اللجنة الاعلامية لخلية ازمة كورونا في الانبار احمد الراشد، الاحد، تفاصيل الاصابات الجديدة بفيروس كورونا.وقال الراشد لـ /المعلومة/ إن “الاصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم بلغت 88 منها 47 إصابة في قضاء الفلوجة وهي الاكبر منهم خمسة مصابين عسكريين من محافظات بغداد والبصرة وبابل وخمسة من ناحية الصقلاوية واربعة من […]

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