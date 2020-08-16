رسميا .. دي بروين  الأفضل في الدوري الإنكليزي

2020/08/16 | 19:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حصل كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب في موسم الدوري الإنكليزي 2019 – 2020.وأعلنت رابطة الدوري الإنكليزي (البريميرليج) فوز اللاعب البلجيكي بالجائزة رسميا.وساهم دي بروين في 33 هدفا لمانشستر سيتي في 35 مباراة شارك فيها هذا الموسم.ونجح دي بروين في تسجيل 13 هدفا بينما صنع 20 آخرين […]

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