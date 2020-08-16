تجهيز شرطة كربلاء بأكثر من 20 سيارة نجدة حديثة

2020/08/16 | 19:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الاحد ، إن محافظ كربلاء نصيف الخطابي جهز شرطة النجدة بأكثر من 20 سيارة حديثة لاستخدامها ضمن الواجبات الامنية ، وأكدت إن هناك وجبة ثانية من العجلات ستقدم لقيادة الشرطة .وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن […]

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