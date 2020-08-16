رتل أمريكي محمل باليات عسكرية يدخل العراق قادما من الكويت

2020/08/16 | 19:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… أفاد مصدر أمني، الاحد، بوصول رتل يحمل اليات ومعدات امريكية قادم من الكويت باتجاه قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار .وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “رتلا امريكيا كبيرا محملا باليات عسكرية أمريكية بطريقة الى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار قادما من دولة الكويت عبر محافظة البصرة”.وأضاف، أن […]

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