نائب يطالب بإجراء استفتاء لتقرير مصير اقليم كردستان قبل الانتخابات المبكرة

2020/08/16 | 19:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..طالب النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، الاحد، بإجراء استفتاء للمحافظات ال 15 لتقرير مصير اقليم كردستان من الانفصال قبل الانتخابات المبكرة .وقال عواد، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “هناك كثير من الأمور يجب أن تحل قبل إجراء الانتخابات المبكرة وأهمها، تقرير مصير إقليم كردستان من خلال إجراء استفتاء للمحافظات ال (15) […]

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