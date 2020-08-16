الامارات تبدأ التطبيع بفتح الخطوط الهاتفية مع إسرائيل

2020/08/16 | 19:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بدأت خدمة الهاتف بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في العمل مع الاعلان عن تطبيع العلاقات بين البلدين.وتمكن صحفيو وكالة أسوشيتد برس في القدس ودبي من إجراء اتصال مباشرة بينهم من الهواتف الأرضية والخلوية الأحد.وأصدر وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعاز هندل، بيانا رحب فيه برفع الحظر على المكالمات الهاتفية المباشرة بين البلدين.وقال هاندل، […]

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