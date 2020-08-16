الجائحة تواصل تكسير الأرقام القياسية في العراق: الحصيلة تقترب من 180 ألف

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 176 ألف حالة، بعد تسجيل آلاف الإصابات جديدة خلال 24 ساعة.
سجل العراق أكثر من 4348 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة
وقالت وزارة الصحة في بيان، 16 آب/أغسطس، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 19 ألف و278 نموذجًا جديدًا وسجلت 4348 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 396
بغداد/ الكرخ: 592
مدينة الطب: 67
النجف: 401
السليمانية: 106
أربيل: 297
دهوك: 134
كربلاء: 295
كركوك: 157
ديالى: 95
واسط: 176
البصرة: 485
ميسان: 91
بابل: 121
الديوانية: 185
ذي قار: 135
الأنبار: 88
المثنى: 169
نينوى: 250
صلاح الدين: 108
الشفاء: 2674 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة: 303
بغداد الكرخ: 530
مدينة الطب: 84
النجف: 171
السليمانية: 40
أربيل: 114
دهوك: 135
كربلاء: 221
كركوك: 102
ديالى: 104
واسط: 26
البصرة: 319
ميسان: 55
بابل: 184
الديوانية: 87
ذي قار: 88
الأنبار: 36
نينوى: 61
صلاح الدين: 14
الوفيات: 75 حالة، وكما يلي :
بغداد الرصافة: 5
بغداد الكرخ: 5
مدينة الطب: 1
النجف: 2
السليمانية: 7
أربيل: 12
دهوك: 2
كربلاء: 5
كركوك: 4
واسط: 3
البصرة: 9
الديوانية: 2
المثنى: 3
نينوى: 6
صلاح الدين: 2
مجموع الإصابات: 176931
مجموع حالات الشفاء: 125374
الراقدين الكلي: 45697
الراقدين في العناية المركزة: 572
مجموع الوفيات: 5860
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