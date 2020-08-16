الجائحة تواصل تكسير الأرقام القياسية في العراق: الحصيلة تقترب من 180 ألف

2020/08/16 | 19:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 176 ألف حالة، بعد تسجيل آلاف الإصابات جديدة خلال 24 ساعة.

سجل العراق أكثر من 4348 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

وقالت وزارة الصحة في بيان، 16 آب/أغسطس، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 19 ألف و278 نموذجًا جديدًا وسجلت 4348 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 396

بغداد/ الكرخ: 592

مدينة الطب: 67

النجف: 401

السليمانية: 106

أربيل: 297

دهوك: 134

كربلاء: 295

كركوك: 157

ديالى: 95

واسط: 176

البصرة: 485

ميسان: 91

بابل: 121

الديوانية: 185

ذي قار: 135

الأنبار: 88

المثنى: 169

نينوى: 250

صلاح الدين: 108

الشفاء: 2674 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة: 303

بغداد الكرخ: 530

مدينة الطب: 84

النجف: 171

السليمانية: 40

أربيل: 114

دهوك: 135

كربلاء: 221

كركوك: 102

ديالى: 104

واسط: 26

البصرة: 319

ميسان: 55

بابل: 184

الديوانية: 87

ذي قار: 88

الأنبار: 36

نينوى: 61

صلاح الدين: 14

الوفيات: 75 حالة، وكما يلي :

بغداد الرصافة: 5

بغداد الكرخ: 5

مدينة الطب: 1

النجف: 2

السليمانية: 7

أربيل: 12

دهوك: 2

كربلاء: 5

كركوك: 4

واسط: 3

البصرة: 9

الديوانية: 2

المثنى: 3

نينوى: 6

صلاح الدين: 2

مجموع الإصابات: 176931

مجموع حالات الشفاء: 125374

الراقدين الكلي: 45697

الراقدين في العناية المركزة: 572

مجموع الوفيات: 5860

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