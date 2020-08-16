الدهلكي يدعو القضاء الى تطبيق معايير العدالة في الاحكام التي يصدرها دون انتقائية

2020/08/16 | 19:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، اليوم الاحد، مجلس القضاء الاعلى الى تطبيق معايير العدالة على الاحكام الصادرة بحق المتهمين والمحكومين والابتعاد عن الانتقائية في إصدار الاحكام القضائية مثلما حصل في قضية تفجير مسجد مصعب بن عُمير.وقال الدهلكي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، اننا “لانريد الخوض في مدى مقبولية التوضيح الصادر من …

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