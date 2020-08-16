2020/08/16 | 19:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، مجلس القضاء الاعلى الى تطبيق معايير العدالة على الاحكام الصادرة بحق المتهمين والمحكومين والابتعاد عن الانتقائية في إصدار الاحكام القضائية مثلما حصل في قضية تفجير مسجد مصعب بن عُمير.وقال الدهلكي في بيان صحفي، اليوم، “لانريد الخوض في مدى مقبولية التوضيح الصادر من مجلس القضاء الاعلى بشأن الحكم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدهلكي: على القضاء تطبيق معايير العدالة على الجميع والابتعاد عن الانتقائية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدهلكي: على القضاء تطبيق معايير العدالة على الجميع والابتعاد عن الانتقائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).