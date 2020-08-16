2020/08/16 | 19:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، عن اعتقال "أخطر الإرهابيين" المشتركين بمجزرة سبايكر في محافظة ص...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على "أخطر الإرهابيين" المشتركين في مجزرة سبايكر) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على "أخطر الإرهابيين" المشتركين في مجزرة سبايكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).