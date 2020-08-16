أمانة بغداد: تنظيف 13 ألف متر من شبكة المجاري في الأعظمية

2020/08/16 | 19:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، قيام ملاكاتها في دائرة بلدية الأعظمية بأعمال تسليك وتنظيف 13 ألف متر طولي من شبكة المجاري الخاصة بمدينة الأعظمية خلال 30 يوماً فقط.

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