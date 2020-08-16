2020/08/16 | 19:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- هاجم محتجون غاضبون مساء اليوم الأحد، منزل محافظ البصرة اسعد العيداني وسط المحافظة.وقال المصدر لوكالة “المركز الخبري الوطني”، إن عشرات الأشخاص نظموا تظاهرة عصر اليوم امام منزل محافظ البصرة اسعد العيداني في منطقة مناوي باشا وسط المحافظة.واضاف ان المحتجين هاجموا المنزل والحمايات وأفراد الشغب بالحجارة، مشيرا الى وقوع اصابات بين […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اشتباكات بين محتجين و حماية دار ضيافة محافظ البصرة المركز الخبري الوطني.

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