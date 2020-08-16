الناطق باسم القائد العام: جهاز مكافحة الإرهاب اعتقل أحد أخطر المطلوبين

2020/08/16 | 19:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رسول اعتقال أحد أخطر المتورطين في حادثة سبايكر

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الأحد، اعتقال 3 مطلوبين من بينهم "أحد أخطر" المتورطين في حادثة سبايكر عام 2014.

وقال رسول في بيان، 16 آب/أغسطس إن "الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب يواصلون عملياتهم النوعية لملاحقة العناصر المنهزمة في مختلف المناطق، فقد تمكنوا من خلال المتابعة الميدانية وجهود استمرت أشهر من إلقاء القبض على المجرم (ن، ط) الذي يعد من أخطر الإرهابيين الذين شاركوا في مجزرة سبايكر، وجاءت عملية القبض في محافظة صلاح الدين".

وأضاف، أن "الشجعان في جهاز مكافحة الإرهاب تمكنوا أيضًا من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظتي نينوى وصلاح الدين، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصوليًا".

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