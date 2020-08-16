السجن لاثنين من المسؤولين في العراق.. واعتقال ثالث

2020/08/16 | 19:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت هيئة النزاهة، الأحد، صدور أحكام بالسجن لمدة سبع سنوات بحق اثنين من المسؤولين وتنفيذ أمر اعتقال بحق ثالث، على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، 16 آب/أغسطس، إن "المُدانَينِ نائب رئيس مؤسَّسة الشهداء، وعضو مجلس الرعاية فيها (الأسبقين)، ارتكبا مخالفاتٍ في العقد المبرم بين المؤسَّسة وإحدى الشركات الألمانية"، مبينة أن "ذلك أدى لإلحاق ضررٍ عمدي بأموال الجهة التي يعملان فيها بلغ مقداره (7,116,984,650) مليارات دينار".

وأوضح البيان، أن "محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية المتمثلة بأقوال الممثل القانوني لمؤسَّسة الشهداء، والتحقيق الإداري، وتقرير ديوان الرقابة المالية، فضلاً عن قرينة هروب المُدانينِ، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّتهما".

وتابع، أن "المحكمة أصدرت حكمًا غيابيًا بالسجن سبع سنوات بحق المدانين وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، كما أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقهما، وتأييد حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ لمؤسَّسة الشهداء بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعية".

وفي بيان لاحق، كشفت الدائرة عن تفاصيل عمليَّة تنفيذ أمر القبض والتحري الصادر بحق المدير العام لدائرة صحة بابل، مبينة أن الأمر جاء على خلفيَّة عدم امتثاله لأمر الاستقدام الصادر بحقه.

وأوضح البيان، أن "مكتب تحقيق الهيئة في بابل، وبإشراف مباشر من جهات إنفاذ القانون، نفذ أمر القبض والتحري الصادر بحق المدير العام لدائرة صحة المحافظة، وذلك نتيجة عدم حضوره، بناءً على أمر الاستقدام الصادر بحقه".

وأعلنت في العاشر من آب/أغسطس، عن صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مسؤولين في صحة محافظة بابل على خلفيَّة مخالفاتٍ ومغالاةٍ في أسعار شراء مواد ومعقماتٍ، فضلاً عن رصدها مخالفاتٍ في عمليَّة الشراء.

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