صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 5 وفيات و592 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/16 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

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الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:-

أبو غريب ——— 18ابو دشير ——— 19الاسكان ———- 5الاعلام ———— 10البياع ———— 20التاجي ———- 12التراث ———- 1الحارثية ——— 1الحرية ———- 51الخطيب ——- 5الدورة ———- 29الدولعي ——- 6الرحمانية —— 3السيدية ——— 14الشالجية ——— 1الشرطة الخامسة —— 3الشعلة ——— 32الصالحية ——- 2الطارمية ——- 42الطوبجي —— 2العامرية ——- 20العطيفية —— 1العلاوي ——- 1الغزالية ——— 21القادسية ——- 13الكاظمية ——- 21الكرخ ———- 7المحمودية —- 52المعالف ——- 1المكاسب ——- 2المنصور ———- 16المواصلات ——- 3النصر والسلام ——- 5الوشاش ———- 5اليوسفية ——— 3اليرموك ———- 12جكوك ———- 7حي الجامعة —— 17حي الجهاد ——— 12حي الخضراء ——- 11حي العامل ——— 37حي العدل ——— 11حي الفرات ——— 2سبع البور ——— 5سويب ———— 2شارع حيفا ———- 3كرادة مريم ———- 3ناحية الرشيد ——- 7سكنة جانب الرصافة ——— 10محافظة الديوانية ——— 1محافظة النجف ———- 1محافظة صلاح الدين ——- 1محافظة كربلاء ——— 2محافطة ميسان ——- 1

الشفاء:٥٣٠الوفيات:

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