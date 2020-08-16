عضو بالمالية النيابية يحدد مصير رواتب شهري آب الجاري وأيلول المقبل

2020/08/16 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادقال عضو اللجنة المالية ناجي رديس السعيدي، اليوم الأحد، أن رواتب موظفي الدولة مؤمنة لشهر آب الجاري. ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن السعيدي قوله، إن "رواتب موظفي الدولة مؤمنة لشهر آب"، مشيرا إلى أن "قانون الاقتراض الخارجي والداخلي أمن الرواتب لنهاية شهر أيلول المقبل". وأضاف، أن "الحكومة سترسل الموازنة العامة إلى البرلمان لمعالجة باقي المتعلقات المالية". وأشار إلى أن "حل المشاكل المالية من مهمة الجهة التنفيذية، باعتبار أن عمل البرلمان رقابي، يشرع قوانين ويرسلها إلى الحكومة".

وكشف مصدر مطلع بوزارة المالية، السبت، 15 آب، 2020، عن الموقف المالي للبلاد بشأن توزيع رواتب الموظفين لشهر آب.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الوزارة جادة في توزيع رواتب الموظفين لشهر آب في موعدها المحدد وخلال توقيتاتها المعروفة في الايام المقبلة".

واضاف أن "اي توجيه من قبل الوزراة يقضي بتأخر رواتب شهر آب لاصحة له على الاطلاق".

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