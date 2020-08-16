مسؤول بالديوانية يتهم شرطة المحافظة بالتهاون مع ’’مثيري الفوضى’’ والاخيرة ترد

2020/08/16 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

اتهم النائب الاول لمحافظ الديوانية، فارس وناس، الأحد، 16 آب، 2020، شرطة المحافظة بالتهاون مع من اسماهم مثيري الفوضى الذين يحاولون زعزعة أمن المحافظة، فيما رد المتحدث باسم قيادة شرطة الديوانية، عامر الركابي على ذلك، قائلا :"لسنا تابعين لجهة سياسية والاتهامات التي توجه ضدنا فيها تجنٍ كبير".

وقال وناس في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك جهات سياسية وحكومية تعمل على استمرار زعزعة الامن في المحافظة من خلال خلق حالة من الفوضى"، مبينا أن "ما شهدتهُ المحافظة خلال الايام الاخيرة من احراق جزء من المبنى الحكومي اقرب الادلة على ذلك".

واضاف أن "بعض الاجهزة الامنية في المحافظة تتهاون مع هذه الجهات، وإلا فأنه ليس من المنطقي أن تستمر الفوضى بالمدينة بهذا الشكل، مع غلق الدوائر دون ان يكون رادع لذلك".

من جهته رد المتحدث باسم قيادة شرطة الديوانية، عامر الركابي، على الاتهامات التي وجهها وناس بحق بعض من افراد القوات الأمنية.

وقال الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاجهزة الامنية تنفذ الاوامر العسكرية الصادرة من قبل القائد العام للقوات المسلحة، وتنفذ ما يمليه عليها القانون والذي يقضي بحفظ أمن المواطنين والممتلكات العامة"، مبينا أن "هدف القوات الأمنية الأول حماية المواطنين وعدم حصول صدام بينهم والقوات الامنية".

واضاف أن "القوات الامنية بعيدة جداً عن الضغوطات والتحركات السياسية وليست تابعة لطرف سياسي وانما تؤدي واجبها بكل مهنية وحياد".

وبين الركابي أن "هذه الاتهامات فيها تجن كبير بحق الاجهزة الأمنية في المحافظة".

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