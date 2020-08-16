تطبيع ملزم بأموال عربية 

2020/08/16 | 20:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.ميساء المصري على الرغم من مرور أكثر من سبعين عاما على تأسيس كيان الإحتلال ، ما زالت مشروعيته غير مكتملة على المستوى الإقليمي والدولي , لكن قديما كان لدى الصهاينة الأوائل الكثير من الإرادة والقليل من الوسائل والأدوات لتحقيق أهدافهم ، ومع ذلك فقد غيروا مسار التاريخ الصهيوني. واليوم يمتلك الكيان وسائل […]

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