تصنيف جديد: العراق رابعاً على العالم بإصابات كورونا بعد موقفه الاخير

2020/08/16 | 20:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد حل العراق رابعاً على العالم ضمن تصنيف وضعه الموقع العالمي worldworldometers للإصابات الجديدة بفيروس كورونا بعد تسجيله اعلى حصيلة اصابات يومية منذ دخول الوباء اليوم بلغت 4348 حالة.وجاء في المركز الاول الهند بـ 29,969 اصابة جديدة تلتها المكسيك بـ 6,345 ثم روسيا بـ 4,969 فالعراق بـ 4348.وتلى العراق الولايات […]

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