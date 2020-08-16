“الجالغي البغدادي”: من الفنون المتجذرة في اسماع العراقيين عبر الزمن… هذه قصته كاملة

2020/08/16 | 20:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد فن امتد منذ سنوات طويلة حتى يومنا هذا ، الجالغي البغدادي يتمثل بالفرقة الموسيقية التي تقيم الحفلات الطربية التي يقرأ فيها المقام العراقي في الامسيات والمناسبات المتنوعة مثل حفلات الاعراس والمواليد وغيرها من الحفلات التي كانت تقام في المقاهي.🔷️ الجالغي البغدادي : بالجيم الفارسية كلمة تركية الأصل و أصل التركيب […]

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