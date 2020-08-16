“فيسبوك” تبدأ أولى خطوات دمج “ماسنجر” مع “إنستغرام”

2020/08/16 | 20:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “فيسبوك” عن أولى خطواتها العملية بالبدء في ربط تطبيقات المراسلة الخاصة ودمج محادثات “إنستغرام” و”ماسنجر” من خلال تحديث جديد.وقالت مصادر لموقع “جي إس إم آرينا” إن “فيسبوك” بدأت خطة الدمج تلك بدمج تقنية الرسائل الخاصة على “إنستغرام” مع تطبيقها “فيسبوك ماسنجر”.ومنذ أكثر من عام، أعلنت “فيسبوك” عن خططها لدمج محادثات “إنستغرام” و”واتسآب” …

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