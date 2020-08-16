2020/08/16 | 20:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحمامي :الفريق المكلف باخراج الحاويات المحملة بالمواد الخطرة كان بحاجة لمذكرات رسمية تسمح له بدخول المحرمات المينائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/16 | 20:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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