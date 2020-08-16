عضو في لجنتها: التحقيقات في قضايا النزاهة بطيئة جدا ولم يحسم اي ملف خلال 2020

2020/08/16 | 20:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب جمال محمد، الاحد، بان اجراءات التحقيق في قضايا النزاهة بطئية جدا.وقال محمد في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العشرات من ملفات النزاهة وصلت الى لجنته من اغلب محافظات البلاد خلال العام الجاري وتم رفعها الى هيئة النزاهة والادعاء العام ولجنة مكافحة الفساد في رئاسة الوزراء من اجل النظر […]

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