هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد


هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد
2020/08/16 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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