بعد حلوله رابعاً على العالم بعدد الإصابات الجديدة.. نائب تطرح ’’حلاً وحيداً’’ لإخراج العراق من ’’مأساة كورونا’’

2020/08/16 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

رأت عضو لجنة الصحة النيابية، النائب منال المسلماني، اليوم الاحد، ان امام العراق’’حل وحيد’’ للخروج من مأساة كورونا في العراق، بعد ان بلغ مستوى الاصابات فيه رقماً قياسياً جديداً تجاوز الـ 4300 اصابة اليوم جعلته الرابع على العالم بالاصابات الجديدة.

وقالت المسلماني في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "كورونا وباء عالمي ضرب اغلب البلدان وحصد ارواح مئات الالاف من الضحايا حتى الان من بينهم عراقيون"، لافتة الى انه "لا يمكن التعايش مع المرض وتركه يتفشى ويجب ان يكون هناك تغير جوهري في انماط التصدي له".

واضافت المسلماني، ان "الحظر الصحي هو (الحل الوحيد) لمواجهة كورونا وللخروج من مأساته في العراق، من خلال تطبيق حقيقي لمبد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام مواد التعقيم"، مؤكدة بان "فرض الحظر الشامل والجزئي بطريقته الامنية وليس الصحية اي عبر الاقتصار على قطع الشوارع لن ينقذ البلاد من تفشي الفيروس".

واشارت المسلماني، ان "وعي المواطن يجب ان يكون حاضرا في تفاعله مع الحظر الصحي من خلال اعطاءه حركة التنقل مع فرض غرامات على كل من يخالف مضامين الحظر الصحي". مبينة ان "الاغلاق وسد الطرق والاسواق كلها لم تعد تجدي نفعا بل تدفع المواطن الى عدم الاكتراث، خاصة اذا ما تسبب الحظر في ايقاف مصدر رزقه".

وتابعت، ان "العراق مهتم جدا بالحصول على اللقاحات لمواجهة كورونا وانقاذ ارواح مواطنيه، لكنه ينتظر اعتماده من قبل المنظمات الدولية وفق السياقات المعمول به لكن يجب ان نتفاعل مع الحظر الصحي لخفض الاصابات لحين توفر اللقاحات".وأكد الاخصائي في الصحة العامة احمد الرديني، الاحد (16 آب 2020)، أن زيادة الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا ستزيد من الإصابات المكتشفة التي يعلن عنها بشكل يومي، مبينا أن هناك الكثير من المصابين بالفيروس لا يراجعون الصحة لتسجيلها والحصيلة الحقيقية تفوق المسجلة منذ 3 ايام والتي تزيد عن 4 آلاف اصابة.وقال الرديني في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا جعل العراق في قمة الهرم وعند زيادة الفحوصات ستكون هناك زيادة اكثر لعدد الإصابات"، مبينا أن "هناك الكثير من الحالات التي لا تراجع وزارة الصحة وهي مصابة بالفيروس".

وأضاف، أن "الاعداد الفعلية والحقيقية للمصابين بكورونا كبيرة والعراق يعتبر اكثر البلدان من ناحية عدد الإصابات على مستوى المنطقة وهذا يرجع لسببين هما قلة الوعي وعدم الالتزام بالإجراءات الخاصة بالوقاية من الفيروس".

وتابع الرديني أن "الحكومة لا تتخذ إجراءات وقائية غير حظر التجوال ولكن لا فائدة له وهناك زيادة في الإصابات رغم تطبيق الحظر خلال العيد، ويجب ان يكون هناك قانون وعقوبات على من لا يلتزم بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الأخرى".

وحل العراق رابعاً على العالم ضمن تصنيف وضعه الموقع العالمي worldworldometers للإصابات الجديدة بفيروس كورونا بعد تسجيله اعلى حصيلة اصابات يومية منذ دخول الوباء اليوم بلغت 4348 حالة.

وجاء في المركز الاول الهند بـ 29,969 اصابة جديدة تلتها المكسيك بـ 6,345 ثم روسيا بـ 4,969 فالعراق بـ 4348.

وتلى العراق الولايات المتحدة التي سجلت اليوم حتى ساعة اعداد هذا الخبر 3,372 اصابة ثم ايران بـ 2,133 ثم اندونيسيا بـ 2,081 اصابة ثم بنغلاديش ثامنةً بـ 2,024 واوكرانيا تاسعة بـ 1,637 ثم السعودية بالمرتبة العاشرة بـ 1,227 اصابة جديدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تشخيص 4348 اصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة إصابات منذ تفشي الجائحة في البلاد.

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