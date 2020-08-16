الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لوقف التنقيب في شرق المتوسط

2020/08/16 | 21:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل أنقرة، للوقف “الفوري” لأنشطتها للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط بعد إعلانها توسيع هذه العمليات.وقال بوريل في بيان له اليوم الأحد، إن “ما أعلنته أنقرة يؤجج للأسف التوتر وانعدام الأمن”.وأضاف أنه على خلفية التوتر في شرق المتوسط، “يساهم هذا الإعلان في تقويض الجهود …

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