الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لوقف التنقيب في شرق المتوسط “فورا”

2020/08/16 | 21:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة دعا المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل أنقرة، للوقف “الفوري” لأنشطتها للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط بعد إعلانها توسيع هذه العمليات.وقال بوريل في بيان له اليوم الأحد، إن “ما أعلنته أنقرة يؤجج للأسف التوتر وانعدام الأمن”.وأضاف أنه على خلفية التوتر في شرق المتوسط، “يساهم هذا الإعلان في […]

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