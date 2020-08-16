“البصرة تنتفض”: متظاهرون يطالبون بكشف قتلة الناشط البصري والرد جاء بــ”القمع” وافعال اخرى!

2020/08/16 | 21:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تستمر محافظة البصرة، بالغضب الشعبي للمطالبة بالكشف عن قتلة الناشط المدني المغدور تحسين اسامة الشحماني بعد استشهاده بعشرين رصاصة داخل مقر شركته في منطقة الجنينة وسط المحافظة .منذ ساعات و #البصرة_تقمع من قبل قوات اسعد العيداني ورشيد فليح ولا يوجد اي تحرك من حكومة الكاظمي الذي وعدت مرارا وتكرارا بحماية […]

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