2020/08/16 | 21:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الزراعة يوجه مديريات الوزارة بتسهيل اجراءات تخصيص الاراضي الخاصة بالاستثمار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/16 | 21:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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