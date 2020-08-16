2020/08/16 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ذكراه رجال حاضرون ورجال في الذاكرة – شامل بردان حتى عندما لا تكون الذكرى تأسيس حزب، مثل الديمقراطي الكردستاني في 16اب 1946، فأسم مثل مصطفى البارزاني لا يغيب عن التذكر، لأن الرجل شريط نضال طويل صعب و شرس ومضن مثل النحت على صخر.كان نصيبه في الحياة الصعبة ان يقف ليواجه اثقالها برفع ثقل […]

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